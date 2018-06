Tongerse politie arresteert voortvluchtige na klopjacht

Tongeren - De politie van Tongeren heeft donderdagmiddag een klopjacht gehouden langs de Luikersteenweg op een voortvluchtige die een weiland was ingevlucht.

Een vijftal patrouilles, waaronder twee met anonieme wagens, werden naar het weiland opgeroepen waar volgens getuigen de man van middelbare leeftijd zich verschanst had. De politieagenten begonnen onmiddellijk een zoektocht in de omgeving van het weiland en konden de man een half uur later arresteren.

Zowel het parket als de politie communiceren niet over de zaak zolang het onderzoek loopt.