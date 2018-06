Kristoff wint in Zwitserland

Alexander Kristoff heeft donderdag de GP Kanton Aargau (Zwi/1.BC) gewonnen. De Noor van Team Emirates was in een massasprint duidelijk sneller dan de Italianen Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec) en Marco Canola (Nippo-Vini Fantini). Sean De Bie (Veranda’s Willems-Crelan) werd vierde en met Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen-Baloise) eindigde er nog een tweede Belg in de top vijf.

Tijdens de 55e editie van de GP Kanton Argau kreeg het peloton, waaronder zes WorldTour-ploegen, 186 kilometer voorgeschoteld, verdeeld over drie kleine rondjes van 9,2 kilometer en zeven gelijkaardige lussen van 19,8 kilometer in het noorden van het Kanton Aargau in Zwitserland. Met Sacha Modolo en John Degenkolb als laatste namen op de erelijst werd er ook dit jaar gegokt op een massasprint.

Een vroege vlucht met vier renners, waaronder de Amerikaan Gregory Daniel (Trek-Segafredo), kleurde het grootste deel van de wedstrijd en die kopgroep werd in de finale uitgedund tot drie. Maar tegen het aanstormende peloton, onder leiding van BORA-hansgrohe, Team Emirates en Katusha hadden de vluchters geen schijn van kans en in de allerlaatste ronde werd het drietal bij de kraag gevat.

In de straten van Leuggern werd gesprint om de zege en het was Kristoff die het vlot haalde, voor Gavazzi en Canola. Voor Kristoff is het zijn vierde overwinning van het seizoen. De 30-jarige Noor, die zich via de Ronde van Zwitserland voorbereidt op de Ronde van Frankrijk mocht eerder dit seizoen al juichen in de Ronde van Oman, de Abu Dhabi Tour en Eschborn-Frankfurt.

(belga)