KV Mechelen houdt kapitein aan boord en geeft hem nieuwe rol

KV Mechelen heeft donderdag op haar website laten weten volgend seizoen in de Proximus League nog steeds te rekenen op Seth De Witte. De kapitein van Malinwa, die nog een lopend contract tot juni 2019 heeft, krijgt een nieuwe rol binnen het team en zal voortaan uitgespeeld worden als verdedigende middenvelder.

“Bedoeling is om Seth voortaan als breker op het middenveld uit te spelen”, zo zegt hoofd van de sportieve cel Stefaan Vanroy. “We zijn overtuigd dat hij op die positie met zijn mentaliteit en ervaring het team heel wat kan bijdragen.” Dit seizoen kwam de kapitein van Malinwa na Nieuwjaar niet meer in actie door een spierscheur in de kuit.

De Witte gaat zijn negende jaar bij KV Mechelen in. Hij heeft 214 officiële wedstrijden voor KVM op zijn teller. Daarin scoorde hij 24 keer en zorgde hij voor 6 assists. Voordien was het jeugdproduct van Germinal Beerschot aan de slag bij onder meer KFCO Wilrijk (2005-2006) en Lierse (2006-2010).

(belga)