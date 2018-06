Club Brugge haalt Nederlands talent met straffe statistieken

Club Brugge heeft een Nederlands talent binnengehaald. De 21-jarige flankspeler Arnaut Danjuma Groeneveld tekende een contract voor vier jaar. Hij komt over van de Nederlandse tweedeklasser NEC Nijmegen, waar hij afgelopen seizoen straffe statistieken liet optekenen. In dertig officiële wedstrijden was hij er goed voor maar liefst dertien goals en zeventien assists, waarmee hij zich tot assistkoning van de Nederlandse Jupiler League kroonde.

Groeneveld werd opgeleid door PSV, maar brak vorig seizoen helemaal door bij NEC Nijmegen. Ondanks een rugblessure die hem twee maanden aan de kant hield, was hij er op dertig matchen goed voor dertien goals en zeventien assists. Sinds maart is hij Nederlands belofteninternational. Bij zijn debuut maakte hij meteen indruk met zijn snelheid tegen de Belgische U21 en scoorde hij ook meteen… nadat hij Club Brugge-speler Dion Cools in de luren had gelegd met een knappe passeerbeweging.

Op de website van Club Brugge reageerde de jonge Nederlander enthousiast op zijn transfer. “Ik ben echt héél blij dat ik naar Club kan komen”, zegt hij. “Ik had heel wat aanbiedingen, maar heb bewust gekozen voor Club Brugge. De historie en resultaten van het afgelopen seizoen waren al mooi, maar ik heb enkele wedstrijden kunnen zien en was echt onder de indruk van de fans. In Brugge zijn die uniek!”

Opvallend: Groeneveld speelt op dezelfde positie als Anthony Limbombe. Wil dit zeggen dat Club Brugge Limbombe nog van de hand zal doen?