Gedrag van Benjamin Herman veranderde maand voor aanslag: hij ging in gevangenis rond voor wapens

Benjamin Herman was een modelgevangene, maar sinds een maand was zijn gedrag fors veranderd. Dat heeft een man die met hem gevangen zat in Lantin verteld aan RTBF. De dader van de aanslag in Luik zou enkele dagen voor de schietpartij andere gevangenen om wapens gevraagd hebben.

De gedetineerde, die anoniem wenst te blijven, zag hoe Benjamin Herman de voorbije maand veranderde. De 31-jarige Waal werd door cipiers omschreven als een modelgevangene waar ze nooit problemen mee hadden, maar plots begon hij zich anders te gedragen en isoleerde hij zich veel meer, klinkt het. In de sportzaal van de gevangenis van Lantin werd hij nog amper gezien. Hij bracht in de laatste weken in de gevangenis opmerkelijk veel tijd door met Joey Leclerc, een in 2016 geradicaliseerde gevangene die vastzit voor een gewelddadige homejacking in 2012.

“Het gerucht deed de ronde dat Herman en Leclerc samen een plan hadden”, vertelt de man bij RTBF. “Ze waren daar allebei voor op zoek naar wapens. Ze gingen bij de ene na de andere gevangene langs om te vragen of ze wapens hadden. Iedereen heeft hen wandelen gestuurd.”

“Ze waren vaak samen op de speelplaats”, klinkt het nog. “Herman, Leclerc en Yassine Dibi. Wanneer er iemand dichtbij hen kwam, zwegen ze plots. Ze deelden dezelfde ideologie.”

Penitentiair verlof

Enkele dagen later ging Herman met penitentiair verlof en schoot hij in Luik twee politieagentes en een voorbijganger dood. Ook Leclerc had een aanvraag ingediend voor verlof op hetzelfde moment, maar dat verzoek werd afgewezen. Speurders onderzoeken de piste of het de bedoeling was dat Leclerc de aanslag samen met Herman zou plegen.

Sinds de aanslagen zijn zowel Leclerc als Yassine Dibi (veroordeeld tot 27 jaar cel voor gewelddadige overvallen, nvdr) in isoleercellen ondergebracht. Ze hebben op dit moment met niemand contact.