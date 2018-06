Dilsen-Stokkem - De politie is woensdagavond opgeroepen voor een vechtpartij in de Steenkuilstraat in Stokkem. Ter plaatse bleek er inderdaad veel volk op een terras in de straat te zitten. Maar van een vechtpartij was geen sprake. De cafégangers waren simpelweg uitzinnig na de overwinning van de Rode Duivels. (mm)