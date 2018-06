Daarom heeft Alex Callier al zoveel zangeressen gehad bij Hooverphonic: “Ze bollen het allemaal af”

Met de bijna 18-jarige Luka Cruysberghs heeft Hooverphonic alweer een nieuwe zangeres. In een interview heeft het brein achter de groep, producer en bassist Alex Callier, uitgelegd waarom hij al zo vaak van zangeres is veranderd. “Ze bollen het allemaal af”, zei hij lachend bij Qmusic.

Callier (45) kwam bij Qmusic-presentatoren Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe de meest gegoogelde vragen over zichzelf beantwoorden. De meest interessante was zonder twijfel die over zijn groep: waarom heeft Hooverphonic al zoveel zangeressen gehad?.

Callier kon lachen met de vraag. “Het is uit noodzaak”, zei hij. “Omdat de zangeressen het altijd afbollen (lacht). Het is bizar, maar het is zo gegroeid. Waarom? Esther Lybeert wilde haar studies eerst afwerken, Liesje Sadonius had gewoon enorm veel heimwee, Geike Arnaert wilde een solocarrière en met Noémie Wolfs boterde het niet meer. Met haar hebben we samen besloten om er een punt achter te zetten.”

Dat hij een beetje een moeilijke mens is, geeft hij zonder verpinken toe. “Maar zo moeilijk ben ik eigenlijk ook niet, hoor. Denk ik. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat sommigen het op een bepaald moment alleen wilden waarmaken. Dat is hun goed recht en ze kunnen dat dan ook doen. Maar als je met drie bent, dan moet je overeenkomen en compromissen sluiten.”