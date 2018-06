Steeds meer echte lichamen in lingeriereclames, maar nog niet bij ons: “In België zijn we een beetje bang”

Kijk naar buitenlandse lingeriecampagnes en je ziet steeds vaker échte vrouwen met realistische lichamen, geen gefotoshopte babes die de nieuwste beha’s of badmode voorstellen. Bij ons is dat minder het geval. “België is er zich van bewust, maar we zijn een beetje bang”, zegt trendanalist en consumentenpsycholoog Herman Konings.

Van & Other Stories tot het Amerikaanse Savage x Fenty van popster Rihanna: lingerie wordt vandaag in campagnes vaker voorgesteld door vrouwen met wie dames zich kunnen identificeren. De modellen ...