‘Temptation Island VIPS’ speelt het stout en schakelt oude bekende in

In Nederland is het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island VIPS’ donderdag van start gegaan op streamingplatform Videoland. Eerder raakte bekend dat het koppel Rosanna Voorwald en Niels van der Zanden zich een tweede keer aan de relatietest zouden wagen. En nu blijkt uit teasers dat de spierbundel concurrentie zal krijgen van een oude bekende: die andere spierbundel Alex Maas.

In ‘Temptation Island’ 2017 zat Niels net iets te ver in het bikinibroekje van verleidster Parastou, waardoor zijn vriendin Rosanna besloot om zich niet in te houden met verleider Alex Maas. Hij kon - zoals voorspeld - “vieze dingen doen” met haar. Het spel der verleiding deed hen in bed belanden. Eind goed al goed voor Niels en Rosanna: hij vergaf haar slippertje en sindsdien leven ze een gelukkig samen.

Maar de deelname aan het datingprogramma zou zomaar even een oude vlam kunnen aanwakkeren. Rosanna zal immers opnieuw oog in oog staan met Alex. Kan ze deze keer wel aan de verleiding weerstaan? Of moet Niels alvast beginnen sidderen en beven? Wordt ongetwijfeld vervolgd…