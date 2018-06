Uitvoerend Comité KBVB bevestigt aanstelling Peter Bossaert als nieuwe secretaris-generaal

Het Uitvoerend Comité van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft donderdag unaniem de beslissing van de Raad van Bestuur tot de aanstelling van Peter Bossaert als toekomstig secretaris-generaal bekrachtigd. Bossaert treedt in functie als secretaris-generaal van de KBVB op 1 september 2018.

Bossaert is 52 en was de voorbije zes jaar CEO van Medialaan. Hij is tevens onafhankelijk bestuurder bij het beursgenoteerde Lotus Bakeries NV.

Begin februari werd Koen De Brabander als CEO van de KBVB bedankt voor bewezen diensten. Hij was vijftien maanden in functie.

