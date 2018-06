Amnesty International Hasselt met briefschrijfactie op (H)eerlijk Herk

Donk

Herk-de-Stad - Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad organiseerde in samenwerking met de Wereldraad op zondag 3 juni de vierde editie van (H)Eerlijk Herk. Die vond plaats op domein Olmenhof, van 14 tot 18 uur. Ook Amnesty International Hasselt was aanwezig op dit evenement met een briefschrijfactie.

De Hasseltse Amnestygroep vroeg de bezoekers een brief te ondertekenen, gericht aan de Iraanse autoriteiten. De Iraanse wetenschapper en arts Ahmadreza Djalali, die o.a. werkt voor de Vrije Universiteit Brussel (VUB), werd in 2016 in Iran opgepakt en later veroordeeld voor spionage na een manifest oneerlijk proces. Hij werd drie maanden in eenzame opsluiting vastgehouden en werd gefolterd. Ahmadreza Djalali’s gezondheid wordt snel slechter. De afgelopen maanden verloor hij erg veel gewicht, maar een gepaste medische behandeling krijgt hij niet.

Amnesty International voert al jaren actie voor deze man: hij moet een eerlijk proces krijgen én hij heeft recht op een degelijke medische behandeling. De mensenrechtenorganisatie blijft met allerlei actiemiddelen druk uitoefenen op de Iraanse regering.

De bezoekers van (H)eerlijk Herk hebben massaal gereageerd op de oproep om de brief te ondertekenen. In minder dan vier uur tijd werden maar liefst 230 brieven ondertekend, dat is bijna een brief per minuut. De lokale Amnestygroep van Hasselt hoopt dat Ahmadreza Djalali binnenkort weer naar zijn vrouw en kinderen kan terugkeren. De groep wil ook de organisatorenen bezoekers hartelijk bedanken voor hun inzet.

Als je wil helpen bij toekomstige Amnesty-activiteiten, neem dan contact op via www.amnesty-hasselt.be. Hen volgen kan ook via www.facebook.com/AmnestyHasselt