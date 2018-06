Geens beslist: voorlopig krijgt geen enkele gedetineerde verlengd penitentiair verlof

Tot de evaluatie van de aanslag in Luik afgerond is, worden er geen verlengde penitentiaire verloven meer toegekend. Dat laat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) donderdag weten. De maatregel kwam onder vuur te liggen nadat de aanslag op politieagenten in Luik gepleegd werd door een gedetineerde die met penitentiair verlof was.

Het verlengd penitentiair verlof was een maatregel die minister Geens net voor de zomer van 2017 invoerde om de overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan. Gedetineerden die tot maximum tien jaar cel veroordeeld zijn, komen in aanmerking voor de maatregel. Ze mogen dan onder voorwaarden een week gevangenis afwisselen met een week verlof. Wie veroordeeld is voor terrorisme of zedenfeiten, komt niet in aanmerking.

Het hele systeem van penitentiaire verloven kwam vorige week onder vuur te liggen, nadat Benjamin Herman in Luik twee agentes en een voorbijganger doodschoot. Voor alle duidelijkheid: Herman genoot op dat moment niet van een verlengd penitentiair verlof, maar van een ‘gewoon’ penitentiair verlof van 36 uur. Hoe dan ook kwam er in de nasleep van Luik opnieuw kritiek op het systeem van de verlengde penitentiaire verloven.

Tot de evaluatie ervan afgerond is, besliste minister Geens dan ook om geen bijkomende verlengde penitentiaire verloven meer toe te kennen. “Hoewel de eerste resultaten van het systeem in de zoektocht naar werk en re-integratie met de familie positief zijn, had de minister eerder al laten weten in de Kamer open te staan om de instructie te herbekijken”, staat te lezen in het persbericht van Geens. Gedetineerden die voor 7 juni verlengd penitentiair verlof hebben gekregen, kunnen daar wel nog van genieten.

De Justitieminister heeft ook de opdracht gegeven om de risico-inschatting van gedetineerden met een profiel van radicalisme of extremisme op punt te stellen. “In dat licht heeft hij de toekenning van een aantal uitgaansvergunningen en niet-verlengde penitentiaire verloven herroepen.”