Kleuters Lyceum sporten in hogeschool PXL

Hasselt-Centrum

Hasselt - De kleuters van de eerste en tweede kleuterklas van het Lyceum werden zopas uitgenodigd door de PXL om te komen sporten. Al popelend in hun sportkledij vertrokken de kleutertjes te voet naar de hogeschool.

Aangekomen in de PXL werden de kleuters in groepjes verdeeld en kregen ze van de eerstejaarsstudenten kleuteronderwijs allerlei bewegingsmogelijkheden met verschillende materialen. Via een doorschuifsysteem konden de studenten telkens hun bewegingsles geven en aanpassen. Een ultieme oefenkans voor de studenten en veel bewegingskansen voor de kleuters. Daarna keerden ze met blije gezichtjes en rode wangetjes te voet terug naar school.