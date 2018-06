Alaphilippe wint eerste Alpenrit in de Dauphiné, Moscon neemt leiderstrui over van ploegmaat Kwiatkowski

Julian Alaphilippe heeft donderdag de vierde rit van het Critérium du Dauphiné (Fra/WorldTour) gewonnen. De Fransman van Quickstep Floors kwam na de eerste Alpenrit van 181 kilometer (aan een gemiddelde van 40,68 km/u!) als eerste boven op de slotklim naar Lans-en-Vercors. Michal Kwiatkowski verloor in de finale enkele seconden en moet zijn leiderstrui afgeven aan ploegmaat Gianni Moscon.

Vandaag stond de eerste van vier aankomsten bergop op het programma in de Dauphiné. Na 181 kilometer met onderweg de Col du Mont Noir (buiten categorie) lag de aankomst op een klim van tweede categorie naar Lans-en-Vercors.

Na een verschroeiende reed een omvangrijke groep van zo’n 30 renners meteen weg, daarbij onder meer geletruidrager Michal Kwiatkowski waardoor het AG2R-team van Romain Bardet de ontsnapping teniet deed.

Foto: rr

Keukeleire virtueel in het geel

Na 70 kilometer trokken vier renners erop uit en onder hen één Belg: Jens Keukeleire, de nummer 9 in het klassement. De Lotto-renner trok op avontuur met de Oostenrijker Lukas Pöstlberger, de Italiaan Dario Cataldo en de Noor Edvald Boasson Hagen. Ook de Australiër Simon Clarke, de Fransman Arnaud Courteille en nog een Noor Odd Christian Eiking zouden later aansluiten.

Keukeleire volgde op 1’01” van leider Kwiatkowski en reed lange tijd virtueel in het geel, maar dan moest de loodzware finale met Col du Mont Noir (BC) en de slotklim naar Lans-en-Vercors (cat. 2) nog komen.

Cataldo op de Col du Mont Noir

Op de steile flanken van de Mont Noir (17,5 km) viel Eiking aan, alleen Cataldo kon de sprong naar de jonge Noor van Wanty-Groupe Gobert maken en de Italiaan van Astana liet hem meteen ook ter plaatse. In het peloton werd het tempo bergop door een indrukwekkend Team Sky ook de hoogte ingejaagd, waardoor Keukeleire zijn gele droom opnieuw mocht opbergen.

Foto: rr

Cataldo kwam als eerste boven en verzekerde zich zo van de bergtrui. Met 2’30” voorsprong op het jagende peloton stortte hij zich onvervaard naar beneden richting slotklim naar Lans-en-Vercors. Terwijl de hemelsluizen opengingen, bleef de 33-jarige Italiaan vol doorgaan.

In het peloton verrichtte Oliver Naesen alweer knap werk in dienst van kopman Romain Bardet, die in de stand echter al volgde op 1’52”.

Sky vliegt op slotklim

Cataldo begon met net geen twee minuten voorgift op het peloton aan de slotklim van 4,6 kilometer maar door het verschroeiende tempo van de withemden van Team Sky. Aanvallen van concurrenten werden zo in de kiem gesmoord. Meer zelfs, onder meer Warren Barguil werd zonder pardon gelost...

Door al dat geweld zag de koploper zijn voorsprong smelten als sneeuw voor de zon en uiteindelijk werd hij ingerekend op 350 meter van de streep...

Alweer Quickstep!

Daniel Martin opende de debatten maar werd uiteindelijk overspeeld door Julian Alaphilippe. De Fransman bezorgde Quickstep Floors een neiuwe zege, voor Martin, Thomas en Bardet.

Kwiatkowski verloor en moet zijn leiderstrui afgeven aan ploegmaat Gianni Moscon, die negende werd vlak voor eerste Belg Tiesj Benoot. Benoot rukt ook op naar de achtste plaats in de stand waar Team Sky de eerste drie plaatsen bezet. Moscon telt nu zes seconden voorsprong op ploeggenoten Kwiatkowski en Thomas.

Vrijdag staat de vijfde etappe op het programma. Dan legt het peloton 130,5 kilometer af tussen Grenoble en de aankomst bergop in Valmorel. De Dauphiné eindigt zondag op de flanken van de Mont Blanc.

Uitslag:

1. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) in 4:26:58

2. Daniel Martin (UAE Team Emirates)

3. Geraint Thomas (Team Sky)

4. Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

5. Pierre Latour (AG2R La Mondiale) +5”

6. Adam Yates (Mitchelton - Scott)

7. Emanuel Buchmann (BORA - hansgrohe)

8. Guillaume Martin (Wanty - Groupe Gobert) +8”

9. Gianni Moscon (Team Sky)

10. Tiesj Benoot (Lotto - Soudal)

Stand:

1. Gianni Moscon (Team Sky) in 13u55’30”

2. Michal Kwiatkowski (Team Sky) + 6”

3. Geraint Thomas (Team Sky) +6”

4. Julian Alaphilippe (Quickstep Floors) + 48”

5. Damiano Caruso (BMC) + 49”

6. Bob Jungels (Quickstep-Floors) +1’05”

7. Adam Yates (Michelton-Scott) +1’11”

8. Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) + 1’13”

9. Romain Bardet (Ag2R) + 1’41”

10. Marco Soler (Movistar) + 1’48”

