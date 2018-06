Studie bewijst: een narcist herken je aan zijn dikke wenkbrauwen

Volle wenkbrauwen zijn op dit moment een beautytrend, maar ze kunnen ook iets meer zeggen over een iemands karakter. Wie van weelderige exemplaren heeft, beschikt over meer narcistische kenmerken dan personen met smalle wenkbrauwen. Dat blijkt uit een studie aan de Universiteit van Toronto in Canada.

Wetenschappers Miranda Giacomin en Nicholas Rule maakten foto’s van mensen die hoog scoorden op de Narcissistic Personality Inventory. Dat is een meetinstrument in de vorm van een vragenlijst waarmee de mate van narcisme bij een persoon in kaart wordt gebracht.

Herkenning

Vervolgens hebben ze de foto’s bijgesneden zodat alleen de wenkbrauwen zichtbaar waren. Ze stuurden de beelden door naar onafhankelijke proefpersonen, die de foto’s een score mochten geven wat betreft verzorging, dichtheid en vrouwelijkheid van de wimpers. De vorsers voegden de beoordelingen in een volgende fase samen met het gerapporteerde narcisme van de deelnemers.

Daaruit blijkt hoe opvallender de wenkbrauwen, hoe narcistischer de persoon in kwestie. Anders gezegd: iemand die er een gewoonte van maakt om de wenkbrauwen duidelijk aan te zetten, zou eigenlijk zijn narcistische kantjes verraden.

Weinig empathie

Volgens de onderzoekers is er een logische verklaring. “Wenkbrauwen zorgen ervoor dat je een gezicht meteen herkent. Narcisten houden van volle, opvallende wenkbrauwen omdat ze graag en snel herkend willen worden. Ze willen dat de medemens naar hen verlangt en hen herinnert”, stellen ze in het wetenschappelijk vakblad Journal of Personality. Toch is het geen goed idee om iedereen met aangezette wenkbrauwen over dezelfde kam te scheren. Betrouwbaardere signalen dat je met een narcist te maken hebt: de man of vrouw kan enkel over zichzelf praten en is niet empathisch.