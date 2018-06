Belgisch leger blijft nog even in Mali

Ons land blijft nog enige tijd militair geëngageerd in Mali en de Sahel, ondanks de recente verslechtering van de veiligheidssituatie. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) laten verstaan tijdens zijn bezoek aan de Belgische militairen in Mali. De minister hoopt dat de nakende verkiezingen in het land verandering brengen.

Mali is voor de Belgische Defensie de belangrijkste operatie in het buitenland. De Belgen deden eerst mee met een Europese trainingsmissie om het Malinese leger op te leiden (EUTM-Mali), nadat dat was verslagen door de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Ons land leidde die missie ook twee jaar lang.

Daarnaast neemt België ook deel aan de VN-missie in Mali (Minusma), die sinds begin oktober geleid wordt door de Belgische generaal-majoor Jean-Paul Deconinck. Ons land heeft er een 135-tal manschappen. In oktober komt er een peloton van een dertigtal militairen van het Istar-Bataljon in Heverlee bij. Zij zullen samen met de Duitsers in de omgeving van Gao werken, voor een periode van 20 maanden. Bij EUTM zitten nog een twintigtal Belgen.

“Ik denk dat we hier mooi werk leveren”, zei minister Vandeput tijdens zijn vijfde bezoek aan Mali in minder dan vier jaar tijd. De minister ziet de veiligheidssituatie in het land wel verslechteren, zegt hij, zeker in de crisisgevoelige zone in het centrum van het land waar Minusma voornamelijk actief is. “The point of no return richting normalisering, na de crisis van 2012-2013, is nog niet bereikt”, aldus de minister. Maar hij hoopt wel dat er na de verkiezingen een nieuw “momentum” komt. De presidentsverkiezingen in Mali vinden plaats op 29 juli, de parlementsverkiezingen zijn voor deze herfst.

De minister benadrukte dat de Sahel-regio ook in de toekomst belangrijk blijft voor Defensie.