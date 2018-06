MadLipz laat Trump, Buffon en andere sterren Limburgs dialect spreken

De MadLipz-app bestaat al sinds 2016 en is al miljoenen keren gedownload, maar er worden steeds meer Facebookgroepen opgericht die de figuranten en beroemdheden in de grappige filmpjes een Limburgse tongval geven. De meest actieve groep is die van MadLipz Sint-Truiden. Goed voor bijna 9.000 leden op 2 weken tijd en dat allemaal dankzij BennySu alias Kristof Duchateau.

MadLipz is een app die in 2015-2016 werd gelanceerd door Shahed Doroudi, Amirali Afshar en Amir Alikhanzadeh, drie Canadezen met multiculturele roots die een even simpel als briljant idee hadden: bestaande ...