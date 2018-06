Yanina Wickmayer bereikt kwartfinales in het Britse Surbiton

Yanina Wickmayer (WTA 105) heeft de kwartfinales bereikt van het ITF-toernooi in het Britse Surbiton (gras/100.000 dollar).

Wickmayer, het vierde reekshoofd, versloeg donderdag in de tweede ronde de Amerikaanse qualifier Victoria Duval (WTA 220) in drie sets. Het werd 6-4, 3-6 en 6-1 na 1 uur en 52 minuten.

Om door te stoten naar de halve finales moet Wicky voorbij de laureate van het Brits onderonsje tussen Harriet Dart (WTA 203) en Katie Swan (WTA 237).

De 28-jarige Wickmayer is ook nog actief in het dubbeltoernooi. Met de Australische Arina Rodionova speelt ze later op de dag om een finaleplaats tegen de Hongaarse Fanni Stollar en de Australische Priscilla Hon. Die vormen het tweede reekshoofd.