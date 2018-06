Wit Gele kruis zwaait Marleen uit

Lommel - Op woensdag 6 juni reed Marleen voor de laatste keer uit voor haar patiënten te verzorgen. Als eerste van de 70 verpleegkundigen van de afdeling mag Marleen haar schort aan de haak hangen. En natuurlijk verdiende dat een bloemetje en een oorkonde.

De oorkonde van de collega's van Marleen ging als volgt:

"Vandaag zet Marleen hare Fiesta aan de kant, want ze is aan het einde van haar loopbaan beland! Wat zijn we fier op onze collega met het eeuwige nummer 4! Veertig jaar geleden startte haar carrière bij het Wit-Gele Kruis. Met een deux chevaux reed ze van huis tot huis. Van GPS, GSM of tablet was er nog geen sprake. Gewoon met papier in de hand je toertje afmaken. Sommigen noemden haar de Vlieger of de Coureur, maar toch houdt Marleen van dit hard labeur. Lieve Marleen, hang je schort nu maar aan de haak, er wacht nu een nieuwe taak: kleinkindjes, kinderen en manlief verwennen. En ook Spanje verder verkennen! Bedankt voor al die jaren samen met ons bij het kruis!"