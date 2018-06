Beringse zaalvoetballer riskeert werkstraf voor klappen aan doelman

Ham -

Boven het hoofd van een Beringse zaalvoetballer hangt een werkstraf van 90 uur en 480 euro boete. In maart 2016 verkocht hij samen met een minderjarige enkele vuistslagen aan de doelman van de tegenstander tijdens de zaalvoetbalwedstrijd De Warande tegen Beverlo in Ham. Het slachtoffer was twee dagen werkonbekwaam.