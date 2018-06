Van een masker tot luipaardpak en latex: dit draagt Beyoncé op tournee met Jay Z

Woensdagavond trapte powerkoppel Beyoncé en Jay Z hun ‘On the Run II’-tournee af in het Britse Cardiff. Zoals gewoonlijk wisselde Queen B een paar keer van outfit. En hoewel ze tijdens haar optredens op Coachella voluit voor Balmain koos, gaf ze deze keer onder meer de voorkeur aan het Italiaanse Gucci.

In Wales trok Queen B maar liefst zes keer een andere outfit aan. Ze kwam op in een bodysuit in glitter, compleet met bijpassend jasje erover en een soort gaasje over haar gelaat. Het ensemble is exclusief voor haar ontworpen door de New Yorkse designer LaQuan Smith. Om hand in hand op te komen droeg Jay Z een strak ivoorwit pak van modehuis Givenchy.

Foto: IG

Ook Beyoncé zelf koos later voor een op maat gemaakte outfit van het Franse label, meer bepaald een zwarte asymmetrische jurk. Die combineerde ze met lederen lieslaarzen. Het bijzondere aan de jurk is dat de creatie plots werd losgerukt en de zangeres in een bodysuit achterbleef.

Foto: IG

Foto: IG

Laarzen van 1.400 euro

Niet alles wat de ‘Drunk in Love’-ster showde op het podium werd speciaal voor deze concertreeks gemaakt. Zo zijn de laarzen van haar geruite Gucci-outfit gewoon te koop in de winkels van het merk. Let wel: de zogenaamde Lisa Original GG Canvas Over-the-Knee Boots uit de nieuwste herfstcollectie kosten 1.390 euro. De zangeres combineerde het schoeisel met een jeansshort, een geruite Gucci-jas, glittertop en een stijlvolle bivakmuts. Verder liet ze zich zien in een oranjerood bodysuit met luipaardprint, een volledig latex pakje en een holografische outfit, telkens met bijpassende dijlaarzen.

Foto: IG

Foto: IG

Hernieuwde geloften?

Naast de outfits was het concert - uiteraard - ook een hele belevenis voor het oor. Maar liefst 42 nummers, waaronder ‘Crazy in Love’ en ‘Upgrade U’, passeerden de revue. Achter het koppel werden allerlei beelden uit hun privéleven geprojecteerd. De fans en media focussen zich momenteel op een trouwfilmpje van de twee. Volgens kenners zijn die niet gemaakt op hun huwelijk in 2008 omdat tweeling Sir en Rumi er ook op staan, wat de geruchten aanwakkert dat de twee recent hun geloften hebben vernieuwd.

Foto: IG