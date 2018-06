Deze trend uit de jaren negentig maakt een comeback

Liep jij in de jaren negentig ook rond met trosjes bananen aan je oren en kijk je daar met veel plezier nostalgisch op terug? Dan is er goed nieuws. Deze gedurfde trend is immers terug van weggeweest. Ideaal voor wie nog op zoek is naar een opvallende eyecatcher voor zijn zomerse, tropische garderobe.

Trends uit de jaren negentig maken deze zomer een opmerkelijke comeback. Eerst waren er de haarspeldjes, daarna volgden de opblaasbare rugzakjes en nu zijn er de fruitoorbellen. En zelfs de allergrootste modenamen blijken fan: bij Prada bungelden er banenen aan de oren, bij Dolce & Gabbana maakten aardbeien de grote sier en Jacquemus koos dan weer voor citroenen.

Nood aan shoppingadvies? Grote, veelkleurige oorbellen - prijs niet gekend wegens tijdelijk uitverkocht - J.Crew, setjes van vijftien oorbellen - € 9,99 - H&M, goudkleurige ananasoorbellen - € 4,99 - New Look, felgekleurde ananasoorbellen - € 34,23 - J. Crew en oorbellen met kersjes - € 20 - Topshop