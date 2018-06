Is de buxusmot verantwoordelijk voor het toenemend aantal stervende mezen? Dat is de vraag die Vogelbescherming Vlaanderen zich stelt en gaat laten onderzoeken door toxicologen. Want de pesticiden die mensen gebruiken om de rupsen van de buxusmot te bestrijden zouden wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van jonge mezen aangezien die zich enkel voeden met rupsen.