Genk - De Hasseltse strafrechter heeft donderdag een 26-jarige Genkenaar 9 maanden cel opgelegd nadat hij de wagen van een Hasseltse politieman beschadigde.

De man was eind april een avondje gaan stappen in Hasselt en het liep naar eigen zeggen mis toen hij een xtc-pil nam. “Een black-out. Ik heb dingen gedaan die niet hoorden”, klonk het in de rechtbank ...