Vandaag is het de Europese dag van het syndroom van Gilles de la Tourette, de aandoening waarbij u wellicht meteen denkt aan mensen die ongecontroleerd vloeken en schelden. Maar net zij vertegenwoordigen de kleinste groep. Er is veel te weinig geweten over het syndroom, zegt de Truiense muzikant Jan Swerts wiens zoon Jef la Tourette heeft. Hij schreef er een boek over: Een duiker op Mars.