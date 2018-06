Superieure Nadal zet na nachtje slapen scheve situatie recht op Roland Garros

De laatste twee kwartfinales bij de mannen op Roland Garros werden woensdagavond stopgezet wegens de regen en moesten vandaag worden hervat. Titelverdediger Rafael Nadal (ATP 1) stond verrassend een set achter tegen Diego Schwartzman (ATP 12) maar zette die scheve situatie vandaag weer recht ondanks alweer stevig weerwerk van de Argentijn.

Schwartzman won woensdag de eerste set met 6-4 (het eerst setverlies sinds 2015 op Roland Garros, zie lager) maar in de tweede set leidde Nadal met 3-5 op zijn eigen opslag. Na een nachtje slapen zette hij de scheve situatie helemaal recht en stoot na vier sets door naar de halve finales: 4-6, 6-3, 6-2 en 6-2. Hoewel de cijfers anders doen vermoeden speelde Schwartzman ook vandaag niet slecht maar de Argentijn botste simpelweg op een superieure tegenstander.

Björn Borg houdt record

De 32-jarige Nadal mikt op een elfde eindzege op Roland Garros. Hij won het toernooi tussen 2005 en 2014 elk jaar, behalve in 2009 toen hij in de vierde ronde van de Zweed Robin Söderling verloor. Ook vorig jaar was de Spanjaard de beste op het Parijse gravel.

Doordat Schwartzman woensdag die eerste set pakte, verloor Nadal dus wel voor het eerst sinds 2015 een set op Roland Garros. De laatste keer dat de Spanjaard een set verloor in Parijs was tijdens zijn nederlaag in de kwartfinales tegen de Serviër Novak Djokovic. Toen werd het 7-5, 6-3 en 6-1 voor Djokovic. Daarna won Nadal maar liefst 37 opeenvolgende sets op Roland Garros. En zo blijft het record op naam staan van de Zweed Björn Borg. Hij won 41 opeenvolgende sets op Roland Garros tussen 1979 en 1981.

Cilic of Del Potro?

Op zijn tegenstander in die halve finale is het nog wachten. Ook de kwartfinale tussen de Kroaat Marin Cilic (ATP 4) en de Argentijn Juan-Martin Del Potro werd immers stilgelegd (ATP 6). Zij gingen de kleedkamers binnen bij 6-6 (5/5) in de eerste set.

Programma van donderdag:

. Court Philippe Chatrier (vanaf 12u):

Rafael Nadal (Spa/1) - Diego Schwartzman (Arg/11)

Match onderbroken bij 4-6, 5-3 (30-15 opslag Nadal)

. Niet voor 15u:

Simona Halep (Roe/1) - Garbine Muguruza (Spa/3)

Madison Keys (VSt/13) - Sloane Stephens (VSt/10)

. Court Suzanne Lenglen (vanaf 12u)

Marin Cilic (Kro/3) - Juan Martin Del Potro (Arg/5)

Match onderbroken bij 6-6 (5-5 in tiebreak, opslag Del Potro)