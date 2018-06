Genkenaar (19) steekt ex-vriendin in hals: “Ze moest doen alsof ze dood was om te ontsnappen”

Genk - Een 19-jarige man uit Genk riskeert een opsluiting van acht jaar voor poging moord op zijn ex-vriendin (18). Het meisje overleefde een wurging en een messteek in de hals nadat ze een einde maakte aan haar relatie met de tiener. “Ze moest doen alsof ze dood was om te kunnen ontsnappen”, aldus de procureur.

Het koppeltje was meer dan een jaar samen toen het meisje in december 2016 genoeg had van de knipperlichtrelatie met haar vriend. Toch kon de man die keuze niet aanvaarden en stalkte haar door te bellen ...