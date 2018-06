Marc De Mesmaeker volgt Catherine De Bolle op als hoofd van federale politie

Marc De Mesmaeker wordt de nieuwe commissaris-generaal van de federale politie. Dat maken premier Charles Michel, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens donderdag bekend. De 57-jarige De Mesmaeker volgt Catherine De Bolle op, die sinds begin mei aan de slag is als Europolbaas.

De Mesmaeker is sinds eind 2011 directeur-generaal van het SAT Binnenlandse Zaken, de verbindingsdienst tussen het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken en de politie. Daarvoor was hij al aan de slag bij de politie, onder meer als pelotonscommandant bij de toenmalige rijkswacht in Wilrijk, als docent en kaderlid van verschillende politiescholen en als directeur.

Proficiat Marc De Mesmaeker, onze nieuwe Commissaris-Generaal bij de @federalepolitie. Alle succes! pic.twitter.com/vJrAr3k4Ff — Jan Jambon (@JanJambon) June 7, 2018

De 57-jarige De Mesmaeker is jurist van opleiding. Hij kwam als eerste uit een selectieprocedure met zeven kandidaten, die door een onafhankelijke commissie werden geëvalueerd. De nieuwe politiebaas legt op 15 juni de eed af in handen van voogdijministers Jambon en Geens. Tot die tijd blijft Claude Fontaine op post als commisaris-generaal ad interim.

Tegelijk benoemt de federale regering Frédéric Van Leeuw tot voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid