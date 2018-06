Topshop-erfgename bevallen van kind van ‘knapste crimineel ter wereld’

De steenrijke Topshop-erfgename Chloe Green, bekend uit realityreeks ‘Made In Chelsea’, is bevallen van haar eerste kindje. De papa is Jeremy Meeks, ex-crimineel die enkele jaren geleden wereldberoemd werd dankzij zijn goede looks op een mugshot.

In de zomer van vorig jaar raakte bekend dat Meeks (34), die het na zijn vrijlating in de gevangenis tot internationaal model schopte, zou scheiden van zijn vrouw en moeder van hun zoontje. De reden? Net ervoor werden ij en Chloe Green (27) innig zoenend gesignaleerd aan boord van een luxejacht in Turkije.

Intussen zijn we een jaar verder en mag de dochter van de Britse Sir Philip Green, eigenaar van een retailimperium waar Topshop, Dorothy Perkins en Burtons deel van uitmaken, haar eerste kind in de armen sluiten. Het koppel kreeg op 29 mei een zoontje: Jayden.

“We zijn vereerd dat we de geboorte van onze mooie kleine jongen Jayden Meeks-Green mogen aankondigen”, schreef ze donderdagochtend bij een foto op Instagram. Op het kiekje zijn haar handen en die van de baby te zien. Ook Meeks zelf deelde de foto. “Mama en baby maken het goed. We verzoeken vriendelijk om onze privacy te respecteren. Veel liefs, Jeremy en Chloe”, schreef hij erbij.