Vlaamse bruid duikt op in Amerikaans bruidsmagazine met sprookjesachtige trouwfoto’s

De 29-jarige Ferdaws Mesbahi, een Gentse met Marokkaanse roots, reisde drie jaar geleden door India en kwam er de liefde van haar leven tegen: Michael Kanatake uit Brooklyn. Intussen zijn de twee getrouwd en hadden ze een feest met Pinterest-allure. Dat is ook het toonaangevende magazine Brides van Condé Nast niet ontgaan.

In december 2015 reisde Ferdaws door India met enkele vriendinnen. Dat was exact wat ook Michael deed met enkele vrienden. Hun wegen en blikken kruisten elkaar bij een tempel in Hampi. Ze praatten die dag niet, maar ontmoetten elkaar tijdens dezelfde reis opnieuw aan het strand van Varkala. Daar brachten ze veel tijd met elkaar door en beslisten ze om een half jaar samen de wereld rond te trekken. Daarna ging zij terug naar Gent, hij naar Brooklyn. Ze bleven elkaar wel zien en eind 2016 trog Ferdaws in bij haar Michael naar Brooklyn.

Een bericht gedeeld door Ferdaws M Kanatake (@ferdaws_m.k) op 14 Feb 2018 om 11:51 (PST)

Aanzoek in vijf talen

Die Kerstmis liet Ferdaws haar familie overvliegen naar New York om te vieren, maar er was nog meer reden om te feesten. Ze trokken allemaal naar de schaatspiste in Central Park om een plan van Michael uit te voeren. Hij gaf elk familielid een T-shirt met de tekst “Ferdaws, wil je met me trouwen”. De vraag was te lezen in vijf talen: Engels, Nederlands, Arabisch, Japans en Spaans, een knipoog naar de roots van de twee.

Pinterest perfect tussen de bomen

De bruid zei “ja” en het koppel begon een allesbehalve traditioneel trouwfeest te plannen. Ze lieten de receptie en gastenlijst voor wat ze waren en gingen er met hun tweetjes van door. “We wilden echt alleen trouwen, midden in de natuur”, zegt ze in het magazine. Hun droomplek? Big Sur in Californië. Ze huurden een bevoegde en een fotograaf en gaven hun jawoord tussen de bomen van Ventana. “Bijna alles was pas een dag op voorhand geregeld”, klinkt het. Het huwelijk in alle simpliciteit leverde een reeks sprookjesachtige en bovenal verliefde kiekjes op. Die werden nu samen met her romantische verhaal opgenomen in het bekende bruidsmagazine.