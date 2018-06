Voorbije jaar geen gevaarlijke tijgermuggen gespot in België, wel net over de grens in Weert

Antwerpen - De tijgermug, die mogelijk ziektes als dengue en zika kan overdragen, is na 2016 niet meer in België gespot. Dat meldt het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), dat deelneemt aan een monitoringproject op verschillende gevoelige plaatsen.

Exotische steekmuggen zoals de tijgermug overleven onder andere door klimaatverandering steeds noordelijker. Om te vermijden dat ze ook in België een vaste klant worden, vindt sinds juli 2017 via het project MEMO op 23 plaatsen een monitoring plaats. Het gaat om risicoplaatsen zoals transportwegen, luchthavens, tuincentra of bandenbedrijven.

Tussen augustus en november 2017 werden bijna 5.400 steekmuggen en larven verzameld. Minder dan 2 procent ervan betrof een exotische steekmug. “De beruchte tijgermuggen, de ‘aedes albopictus’, die graag meereizen met lucky bambooplantjes en tweedehandsbanden vanuit Azië, werden voorlopig niet meer gespot in België”, klinkt het. Vóór het MEMO-project startte, werd wel nog een handvol exemplaren aangetroffen.

In Nederland dook de tijgermug dit jaar alleen al twee keer op. Vorig jaar dook hij ook op in het Limburgse Weert, aan onze provinciegrens.

Aziatische bosmug

In Namen en aan de Duitse grens werd wel de Aziatische bosmug ‘aedes japonicus’ gespot, een soort die zich al in Duitsland heeft gevestigd, maar veelal ongevaarlijk wordt geacht. De ‘aedes koreicus’ - eveneens ongevaarlijk geacht - heeft zich nu ook in onze contreien gevestigd, in de omgeving van Maasmechelen. “De populatie is echter klein en leidt niet tot overlast. Onze onderzoekers volgen die muggenpopulatie nauw op”, klinkt het.

In Luik werd een enkele malariamug aangetroffen - een ‘anopheles pharoensis’. “De overlevingskans in België is echter klein aangezien ons gematigde klimaat niet geschikt is voor de soort”, aldus de wetenschappers.

Volgens de onderzoekers vormen de muggen op zich geen gevaar en is er alleen overdracht van ziektes mogelijk als een populatie van een bepaalde soort groot genoeg is.