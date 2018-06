Reese Witherspoon kruipt opnieuw in de huid van blonde advocate in 'Legally Blonde 3'

Reese Witherspoon (42) zal vijftien jaar na data naar verluidt opnieuw de rol vertolken van de blonde advocate Elle Woods in 'Legally Blonde 3'. Dat wist nieuwssite Deadline te melden. De Amerikaanse actrice zal overigens niet enkel acteren in de nieuwe film, ze mag ook als producer aan de slag.

Reese Witherspoon kroop in het verleden al twee keer in de huid van de blonde advocate Elle Woods. De laatste keer dateert al van vijftien jaar geleden en sindsdien is de actrice uitgegroeid tot een gevestigde waarde voor én achter de camera, bij de films 'Gone Girl' en 'Wild' en de populaire televisiereeks 'Big Little Lies'.

Ook in de opvolger van de voorbije twee films over de bijdehandse advocate Elle Woods zal Reese Witherspoon opnieuw van de partij zijn. Ze neemt niet enkel de rol op zich, daarnaast zal ze ook samen met Marc Platt de film gaan produceren. Dat meldde de nieuwssite Deadline. Verdere details over 'Legalle Blond 3' zijn nog niet bekendgemaakt.