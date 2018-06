“New Lotto Soudal” rijdt met nieuwe shirts tijdens Ronde van Frankrijk

Net als tijdens de Ronde van Italië zullen de Lotto Soudal-renners tijdens de Ronde van Frankrijk niet in het reguliere teamshirt rijden. Lotto Soudal wordt immers New Lotto Soudal ter gelegenheid van de 105e Tour de France, zo maakte de wielerploeg donderdag bekend.

“De Nationale Loterij heeft Lotto, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan, in een nieuw kleedje gestoken, vandaar New Lotto als campagnenaam”, luidt het.

Tijdens de Giro fietsten Tim Wellens en co rond onder de naam Lotto Fix All. Fix All is een merknaam van Soudal.

De Tour begint op 7 juli met een rit in lijn in de Vendée en eindigt op 29 juli zoals de traditie het voorschrijft op de Champs-Elysées in Parijs.