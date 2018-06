De Queen trakteert Meghan Markle op een bijzondere ervaring (waar Kate Middleton niet kan over meepraten)

Volgende week zullen de Britse koningin Elizabeth II en Meghan Markle voor het eerst in elkaars gezelschap op een evenement verschijnen. Speciaal voor de opening van de Mersey Gateway Bridge, reizen ze met de Royal Train naar Cheshire. Dat is bijzonder, want naar verluidt heeft Kate Middleton nog nooit in het voertuig plaatsgenomen.

Kensington Palace heeft bevestigd dat de koningin en de hertogin van Sussex zullen reizen met de Royal Train. Volgens Royal Central, de site die alle nieuwtjes bundelt van Europese royals, is dat een speciaal moment. De trein is doorgaans immers alleen beschikbaar voor seniorleden van de koninklijke familie zoals Prins Philip en Prins Charles.

Volgens Hello magazine heeft zelfs prins Harry nog nooit met de trein meegereden en ook Markle’s schoonzus Kate Middleton zou nog op een rit wachten. Prins William was wel al eens passagier. In 2003 mocht hij voor zijn verjaardag een toer maken met het voertuig.

De Royal Train Foto: IG

De trein zou overigens heel luxueus zijn ingericht. Verschillende geruchten doen de ronde over een groot bad in een van de wagons. Er is ook een ruime zitruimte en een uitgeruste keuken aanwezig om maaltijden te bereiden van dezelfde kwaliteit als de tip top gerechten die worden voorgeschoteld in koninklijke residenties.