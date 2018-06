Ook Iceman in ‘Top Gun 2’

Behalve Tom Cruise maakt ook acteur Val Kilmer zijn opwachting in de nieuwe ‘Top Gun’-film. In de originele pilotenprent speelde Kilmer de rol van Tom ‘Iceman’ Kazansky (links op de foto), de grote rivaal van Cruises personage Pete ‘Maverick’ Mitchell (rechts). Kilmer heeft lang met zijn gezondheid gesukkeld - volgens sommige bronnen leed hij aan keelkanker - maar The Wrap meldt dat de acteur nu op de set staat van ‘Top Gun: Maverick’. Over de plot is niet veel geweten maar het wordt wel opnieuw een competitiefilm, zoals de eerste.