OHL haalt met Franse verdediger Frédéric Duplus nu al derde versterking in huis

Oud-Heverlee Leuven heeft de Franse verdediger Frédéric Duplus aangetrokken. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen, zo maakte de club uit de Proximus League donderdag bekend.

De 28-jarige Duplus komt over van de Franse tweedeklasser Lens. Hij tekende voor die club in de zomer van 2017 nadat de Fransman met Antwerp de promotie naar de hoogste klasse had afgedwongen. Hij heeft in België ook een verleden bij Zulte Waregem en White Star.

“Frédéric heeft ervaring met de uitdagende Proximus League én de Jupiler Pro League. Die ervaring zal van onschatbare waarde voor ons zijn komend seizoen”, zegt OHL-coach Nigel Pearson. “We weten wat hij ons team kan bijbrengen wat betreft voetbalkwaliteiten en mentaliteit. We zijn ontzettend blij dat we een extra troef kunnen toevoegen aan onze -nu al- sterke spelerskern.”

Hij is de derde nieuwe speler in Leuven na de transfers van Jellert van Landschoot en Olivier Myny eind mei.