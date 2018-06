Voorzitter Trud’Or Jos Pierard (62) krijgt derde plaats Open Vld

Sint-Truiden - Jos Pierard (62), voorzitter van

de Truiense handelsvereniging Trud’Or, komt in oktober op voor Open Vld. De handelaar krijgt er de derde plaats. Nochtans was Pierard (foto) naar eigen zeggen nooit politiek geëngageerd. “Ik heb de zaak van mijn ouders verdergezet, en heb eigenlijk steeds in de beste verstandhoudingen met de beleidsmensen tijdens de diverse legislaturen samengewerkt”, zegt Pierard. “Ik was ruim 20 jaar voorzitter van de Verenigde Handelaars, die goed 10 jaar geleden zijn overgaan in Trud’Or waar ik de taak als voorzitter verder behartigde. Mijn nieuw politiek engagement heeft daar alles mee te maken. Mijn inzet voor de lokale economie is eigenlijk mijn levenswerk, maar tot vorige week was mijn politieke toezegging niet aan de orde. Het plotse nieuws dat mijn goede vriend en drijvende kracht achter Trud’Or Pascal Vossius er na 18 jaar een punt achter zet, heeft mij doen besluiten er alles aan te doen om ons geesteskind te blijven ondersteunen. Ik hoop dat ik de kans krijg om de lokale economie met alle middelen te blijven bevorderen. In al die jaren kan ik zeggen dat ik weet waar de noden liggen”, besluit Pierard.