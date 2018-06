Tim Burton stelt tentoonstelling voor in C-Mine

Genk - De internationale tentoonstelling ‘The World of Tim Burton’ is van 15 augustus tot 28 november te zien in de Genkse C-mine. De rondreizende expositie over het werk van de Amerikaanse regisseur hield eerder halt in New York, Parijs, Tokio, São Paulo en Praag. Burton zal ook zelf C-mine bezoeken.

Burton, naast regisseur ook tekenaar en producent, wordt internationaal geprezen voor filmklassiekers als ‘Edward Scissorhands’, ‘The Nightmare Before Christmas’ en ‘Charlie and the Chocolate Factory’. ‘The World of Tim Burton’ presenteert zijn uitgebreide artistieke werk aan de hand van tekeningen, schilderijen, foto’s, geanimeerde stop-motion poppen, maquettes, films en sculpturale installaties. De expo ging in 2014 in première en wordt gecureerd door Jenny He.

‘Charlie and the Chocolate Factory’, een film van Burton Foto: ISOPIX

De focus van de tentoonstelling ligt op de bijzondere karakters en werelden in de unieke verbeeldingswereld van Burton. Zo worden er meer dan 400 werken gepresenteerd in verschillende secties, namelijk ‘Around the World’ over zijn creatieve proces, ‘Film Characters’ over bekende personages en ‘Influences’ over Burtons inspiratiebronnen. Scenograaf Jo Klaps van Studio Brussels Lof zorgt voor de integratie van de tentoonstellingsstukken met de oude mijngebouwen van C-mine.

Na het sculpturale ‘Labyrint’ in 2015 en de designtentoonstelling’ The World of Charles and Ray Eames’ in 2017 trekt C-mine opnieuw een internationaal project aan. “We hebben de laatste tien jaar heel wat ervaring met grote projecten, maar ze trekken ook heel wat volk naar Genk”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “We willen C-mine onderscheiden in die creatieve wereld en de site op die manier internationaal op de kaart zetten.”

Burton bezoekt van 28 tot en met 30 september zelf C-mine. Hij zal er de tentoonstelling bezoeken en de opening van het Tim Burton Film Festival bijwonen, dat ook plaatsvindt op de site van C-mine in het cinemacomplex Euroscoop.