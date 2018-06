Dan toch nog tweede speler van AA Gent in WK-selectie van Panama: Ricardo Avila wordt opgevist

Ricardo Avila mag zich dan toch nog opmaken voor het WK. De 21-jarige middenvelder uit de beloftenkern van AA Gent vervangt in de selectie van Panama Alberto Quintero.

Quintero liep woensdag in de oefenwedstrijd in Oslo tegen Noorwegen (1-0 verlies) een breukje in de rechtervoet op. Hij is zes tot acht weken out, zo bevestigt de Panamese voetbalbond op zijn website. Zijn plaats wordt ingenomen door Ricardo Avila.

AA Gent heeft zo twee spelers uit de beloftenselectie in de WK-kern van Panama, op 18 juni de eerste tegenstander van België op het WK. Middenvelder José Luis Rodriguez was al eerder zeker van zijn stek.