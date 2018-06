Zus (33) van koningin Máxima plots overleden

Ines Zorreguieta (33), de jongste zus van de Nederlandse koninging Máxima, is woensdagavond overleden in Buenos Aires. Dat melden Argentijnse media donderdagochtend, de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst bevestigde het nieuws ondertussen. Ze zou al enige tijd depressief geweest zijn en ook aan anorexia lijden. Ze was ook de peettante van prinses Ariane.