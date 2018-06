Jennifer Lawrence heeft nieuw 'onbekend' lief

Oscarwinnares Jennifer Lawrence (27) zou volgens Amerikaanse media een nieuwe vriend hebben. Na enkele relaties met bekende mannen, zoals filmproducer Darren Aronofsky en Chris Martin, zou de huidige liefde van de actrice een nobele onbekende zijn. De gelukkige, Cooke Maroney, werkt in de kunstwereld in New York.

Volgens het tjdschrift People is Jennifer Lawrence opnieuw volop aan het daten. Na haar breuk met filmproducer Darren Aronofsky vorig jaar in november zou ze nu een relatie hebben met Cooke Maroney, een kunsthandelaar uit New York. Het koppel zou de voorbije weken al meermaals publiekelijk samen gespot zijn in New York.

Het koppel zou elkaar volgens de televisiezender Page Six ontmoet hebben dankzij een goede vriend van de actrice.