Opnieuw veel hinder op en rond klaverblad

Lummen / Beringen - Net als gisteren is er ook donderdagvoormiddag heel wat verkeershinder op en rond het klaverblad van Lummen.

Omstreeks 9.50 uur gebeurde er op de aansluiting van de E313 met de E314 een ongeval. Daar was de weg ruim een halfuur versperd voor wie richting Genk wilde. Ondertussen in de weg weer vrijgemaakt.

Amper 20 minuten later vond er op de E313 in Beringen opnieuw een ongeval plaats. Daar is in de richting van Lummen één rijstrook versperd.

Ook woensdagnamiddag zorgden een reeks relatief kleine incidenten voor heel wat verkeershinder tussen Lummen en Beringen.

#E313 (A13) Lummen richting Ranst tussen Lummen en Beringen Ongeval, 1 rijstrook versperd sinds 07/06/2018 10:14 — Touring Mobilis NL (@t_mobilis_nl) June 7, 2018