Fans zijn in de war: Beyoncé en Jay-Z poseren met tweeling, maar het zijn niet Sir en Rumi

Op woensdag trapten Beyoncé en Jay-Z hun gezamenlijke tournee 'On The Run II' af in Cardiff. Het koppel liet tijdens het optreden heel wat foto's en videomateriaal uit hun persoonlijke leven zien, maar twee foto's gingen na het optreden viraal. Op de foto's poseren Beyoncé en Jay-Z met een tweeling op de arm, waardoor iedereen ervan uit ging dat het om hun tweeling Sir en Rumi ging. Nu zou dat echter niet het geval zijn.

Beyoncé en Jay-Z brachten hun fans tijdens de openingsshow van hun tournee op woensdag compleet in de war door foto's van zichzelf met een tweeling op de arm te projecteren op groot scherm. Het aanwezige publiek en hun talrijke fans op sociale media werd meteen laaiend enthousiast: ze waren overtuigd dat het koppel net nieuwe foto's van hun tweeling had laten zien.

Volgens BuzzFeed gaat het echter niet om Sir en Rumi. De nieuwssite nam contact op met de woordvoerder van het koppel en kreeg de bevestiging dat de kinderen op de foto's niet de tweeling van Beyoncé en Jay-Z was.

De tweeling, die één jaar oud wordt op 13 juni, is nog nauwelijks gezien in het openbaar en het koppel deelde sinds hun geboorte slechts één foto van hen toen ze één maand oud waren. Beyoncé deelt wel op regelmatige tijdstippen foto's van haar oudste dochter, Blue Ivy (6).