Reis van duizendtal Belgen naar Sharm-el-Sheikh valt in het water

Een duizendtal reizigers die bij Brussels Airlines een vakantie geboekt hadden naar Sharm-el-Sheikh voor komende zomer, zien die reis in het water vallen. Aanleiding is een nieuwe veiligheidsevaluatie voor de Sinaï-regio. Dat meldt touroperator Thomas Cook, die de reizen zal omboeken of annuleren zonder extra kosten.

Brussels Airlines liet Thomas Cook onlangs weten dat het niet langer naar de luchthaven van Sharm-el-Sheikh vliegt. Daardoor valt de geplande vakantie van een duizendtal mensen voor komende zomer in het water. De touroperator zegt dat de beslissing genomen werd na een veiligheidsevaluatie van de Sinaï-regio.

De betrokken reizigers zullen de komende dagen gecontacteerd worden door Thomas Cook, dat met hen een oplossing zal zoeken. “Ofwel boeken we de reis om naar een andere Egyptische bestemming buiten de Sinaï-woestijn of een andere bestemming buiten het land, ofwel annuleren we de vakantie zonder extra wijzigings- en annuleringskosten.”

Het officiële reisadvies van Buitenlandse Zaken luidt nog steeds dat “reizen naar de Zuidelijke Sinaï, met uitzondering van de hotelzone rond Sharm-el-Sheikh, worden afgeraden”. Buitenlandse Zaken wijst er wel op dat reizigers zich ervan bewust moeten zijn “dat ook hier een terroristische dreiging bestaat”.