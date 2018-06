Rechtszaak tegen F1-piloot wegens grensoverschrijdend gedrag

De reis naar Montreal, waar komend weekend de GP van Canda wordt verreden, wordt voor Ferrari F1-piloot Kimi Raikkonen geen lachertje. Een serveerster doet hem een proces aan ten belope van 1 miljoen dollar omdat hij haar in 2016 tijdens het raceweekend in Canada in een dronken bui bij de borsten zou vastgenomen hebben.

De beschuldigingen van de serveerster zijn niet nieuw, die maakte ze al in 2016 openbaar op het internet maar ze liet toen niet weten over wie het precies ging. Eerder dit jaar ging ze dieper in op de feiten, ze vertelde dat ze de rijder in kwestie lang genoeg beschermd had en ze ging haar verhaal doen bij de politie.

Raikkonen van zijn kant ontkent de beschuldigingen van de serveerster in alle toonaarden en beschuldigt haar van chantage. Hij heeft op zijn beurt een klacht ingediend wegens afpersing, zijn advocaten zijn heel duidelijk en vertellen dat hun cliënt laat weten dat alles wat deze vrouw doet illegaal is.

Jamie Benizri, de oprichter van het advocatenbureau ‘Legal Logik’ dat de serveerster vertegenwoordigt, vertelt aan ‘Daily Mail’ dat het haar niet alleen om het geld te doen is. Ze wil naar verluidt enkel maar begrijpen wat er toen in 2016 gebeurd is. Hij omschrijft de klacht van Raikkonen ook als “het willen doden van een mier met een bazooka.”

De grote baas van Ferrari, Sergio Marchionne, heeft al laten weten dat de Scuderia als één man achter haar rijder staat.

“We hebben de zaak al intern onderzocht en we weten dat Kimi hier niet bij betrokken is. We staan achter hem en zijn klaar om hem kost wat kost te verdedigen,” aldus Marchionne.

