Na een vijfsterrenprestatie kreeg uitblinker Eden Hazard na 45 minuten rust van Roberto Martinez. De dribbelkont had al na een minuut een stevige tackle geïncasseerd van een drieste Egyptenaar. “Daarom wou ik geen risico’s nemen”, aldus de publiekslieveling. “Dit was maar een oefenmatch, binnen tien dagen moeten we er écht staan.”