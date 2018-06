Daags voor de wedstrijd tegen Egypte foeterde Roberto Martinez nog: “Als we vaak scoren, kan het defensief beter. Als we de nul houden, moeten we meer kansen creëren.” De Catalaan vond dat de Belgische volgers van de nationale ploeg niet snel tevreden zijn. We maakten ons er gisterenavond opnieuw schuldig aan. België won erg makkelijk met 3-0. Toch concludeerden we: dit was geen echte test.