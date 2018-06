Neen, we hebben Vincent Kompany gisterenavond niet gemist in het Koning Boudewijnstadion. De Rode Duivels haalden het makkelijk tegen een bruut maar inspiratieloos Egypte. Een echte test, zoals Roberto Martinez gehoopt had, werd het niet. Zonder hun farao Mo Salah zijn de Noord-Afrikanen kansloos in Rusland. Dus zijn wij ook niet véél wijzer geworden over de kansen van de Belgen. Want dat Hazard, De Bruyne en Lukaku tegen een ploeg als Egypte makkelijk kunnen winnen, wisten we al.