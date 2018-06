Voor moord veroordeelde smid verhoord in andere moordzaak

TONGEREN/LANAKEN In het pas heropende onderzoek naar de moord op Lanakenaar Jacques Gerin, die bijna 16 jaar geleden verdween, hebben de speurders vorige week Rik Jans (46) verhoord. De smid uit Tongeren zit een straf van 30 jaar uit voor de moord op Tongenaar Didier Lemmens in 2006. Of Jans als getuige of als verdachte is verhoord, is niet duidelijk. Feit is dat hij in de gevangenis uitspraken heeft gedaan die meer klaarheid zouden kunnen brengen over de dood van Gerin.