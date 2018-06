ING sloot bank Kinrooi om slachtoffers te vermijden na tip over plofkraak

KINROOIHet bankkantoor van ING op het Dorpsplein in Kinrooi was al een tijdje gesloten onder het mom van verbouwingswerken. In werkelijkheid was dit uit voorzorg om slachtoffers te vermijden, nadat het kantoor werd genoemd in een tip over een mogelijke plofkraak. Die tip had de politie enkele weken geleden ontvangen. Maandag bliezen dieven met explosieven effectief de automaten op van het geviseerde ING-kantoor. Gisterochtend werd in het Oost-Vlaamse Buggenhout ook een bankautomaat opgeblazen. De daders zouden met 250.000 euro aan de haal zijn gegaan.